Aggressione di Caravaggio, il giallo del video anonimo: felpa ritrovata

Rimane ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il giovane di 23 anni, F. F. di Caravaggio, rimasto vittima nei giorni scorsi in paese di un’aggressione i cui contorni sono ancora tutti da chiarire. Venerdì è stato sottoposto a una delicata operazione (la seconda) per la ricostruzione di viso e cranio. «Fortunatamente tutto sembra essere andato bene – rivela la madre Stefania, 44 anni –, ma non si può ancora dire che mio figlio sia fuori pericolo. I dottori, per ora, si limitano a sostenere che è giovane e che, quindi, ha più possibilità di riprendersi. Ma la strada sarà ancora lunga».