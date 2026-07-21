Aggressioni e minacce alla compagna: divieto di avvicinamento per un 35enne

Un uomo di 35 anni, cittadino albanese, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla compagna ventenne, alla sua abitazione e al luogo di lavoro. La misura cautelare è stata eseguita il 14 luglio dai carabinieri di Romano di Lombardia, su ordinanza del gip del Tribunale di Bergamo.

L’indagato è gravemente indiziato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali. Dovrà mantenere una distanza di almeno mille metri dalla giovane e non potrà contattarla con alcun mezzo.

Le aggressioni denunciate tra giugno e luglio

La vicenda era emersa il 6 giugno, quando i carabinieri erano intervenuti nell’abitazione della donna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nelle settimane successive i comportamenti dell’uomo sarebbero diventati sempre più aggressivi, anche in concomitanza con l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Nella notte del 21 giugno, a Calcio, la giovane era stata soccorsa in lacrime e con il volto tumefatto. Trasportata all’ospedale di Chiari, aveva poi reso dichiarazioni ai militari, che avevano attivato il protocollo «Codice Rosso».

Nuova lite e inseguimento

Un’altra aggressione sarebbe avvenuta il 28 giugno all’esterno di un locale, davanti ad alcuni testimoni. Il 35enne si sarebbe poi allontanato in auto, tornando poco dopo e dando origine a un inseguimento con i carabinieri, durante il quale avrebbe tenuto una condotta di guida pericolosa.