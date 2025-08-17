Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Domenica 17 Agosto 2025

Agli arresti per stalking a Osio Sotto. Evade: preso, è in cella

IL CASO. Giovedì mattina 14 agosto a Osio Sotto la polizia giudiziaria ha raggiunto un uomo sottoposto agli arresti domiciliari in seguito a un processo per stalking per installargli il braccialetto elettronico, che ha rifiutato.

Ludovico Licini
Ludovico Licini

Osio Sotto

Il soggetto era sottoposto alla misura cautelare da 15 giorni, a seguito della querela presentata dalla direttrice di un supermercato, a Osio Sotto, che aveva già ottenuto un divieto di avvicinamento nei suoi confronti. La vittima sarebbe stata più volte aspettata e insultata dall’uomo, solito sostare nel parcheggio antistante il supermercato per chiedere l’elemosina e consumare bevande alcoliche.

Il detenuto ha lasciato la sua abitazione per recarsi in un altro supermercato, dove i militari lo hanno tratto in arresto per evasione

I militari, sospettando che l’uomo non volesse rispettare le prescrizioni del giudice, lo hanno tenuto sotto osservazione. Verso le 13, il detenuto ha lasciato la sua abitazione per recarsi in un altro supermercato, dove i militari lo hanno tratto in arresto per evasione. Portato in caserma, l’uomo ha dato in escandescenze scatenando una violenta colluttazione. Pur essendo ammanettato, sarebbe riuscito a colpire un carabiniere, procurandogli 15 giorni di prognosi, sputandogli anche addosso. Poi si è buttato rovinosamente a terra in stato di forte agitazione.

Per questi motivi è stato condotto al Policlinico San Marco per accertamenti che hanno portato a un referto di 20 giorni di prognosi per una frattura alle costole e vari traumi al torace. Anche presso il Policlinico il soggetto ha continuato a minacciare i militari, anche in presenza dei medici.

Diversi precedenti per maltrattamenti

Sabato 16 agosto si è celebrata l’udienza per l’uomo, un sessantenne italiano. Oltre al procedimento in corso per stalking, risultano a suo carico vari precedenti per maltrattamenti e guida in stato di ebbrezza. L’imputato ha negato ogni addebito, riferendo di essere uscito di casa, violando consapevolmente la misura, perché senza cibo. Ha aggiunto di essere stato lui la vittima di violenza da parte dei militari. È stato accusato di evasione, resistenza e lesioni.

Il giudice, convalidato l’arresto, non ha disposto misure aggiuntive per il procedimento in essere, aggravando però la precedente misura relativa allo stalking con la detenzione in carcere. È stato concesso termine a difesa fino al 3 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osio Sotto
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Arresto
giustizia
Processo