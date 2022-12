Al via i lavori per il nuovo svincolo di Dalmine sulla A4

Valgono 25 milioni di euro e prevedono la realizzazione di un cavalcavia e due sottovia, barriere acustiche fonoassorbenti per 480 metri, parchi e opere a verde che permetteranno di avere 3,6 tonnellate in meno di anidride carbonica nell’atmosfera all’anno i lavori di ammodernamento dello svincolo di Dalmine sull’autostrada A4, che collega Torino a Trieste, che stanno per iniziare.