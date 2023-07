Albero caduto a Treviglio, la civetta perde il suo nido: salvata dai pompieri

Tra gli innumerevoli interventi di soccorso effettuati nelle ultime ore a causa del maltempo, una squadra dei vigili del fuoco di Treviglio, nella notte tra venerdì e sabato, durante le operazioni taglio di un grande albero caduto al suolo, ha notato e tratto in salvo un giovane esemplare di civetta ”Capogrosso”, specie molto rara e protetta.

I vigili del fuoco di Treviglo con il sindaco Imeri e il comandante della polizia provinciale Copia

Il giovane esemplare recuperato è stato salvato da morte sicura,in quanto «zampettava»su una strada e, dopo aver pernottato in caserma, sabato mattina è stato consegnato nelle mani del comandante della Polizia Provinciale Matteo Copia alla presenza del sindaco Juri Imeri, sindaco di Treviglio. La giovane civetta sarà affidata alle preziose cure del Centro di recupero Fauna selvatica provinciale per poi tornare in libertà.