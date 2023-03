All’ombra del castello fiori freschi da cogliere

Dopo il successo della prima edizione che nel 2022 ha registrato numeri da record collezionando all’incirca 30mila presenze provenienti da tutta la provincia e oltre, ecco che, dal 25 marzo fino al 30 aprile, il giardino Colleonesco del Castello di Malpaga aprirà eccezionalmente le porte per trasformarsi in un campo di autoraccolta in vista della seconda edizione dell’iniziativa «Cogli il Bello». Anche quest’anno 120mila esemplari di tulipani, 15mila narcisi e 5mila giacinti coloreranno il borgo di Malpaga regalando un’esperienza unica e indimenticabile ai visitatori che, grazie alla formula «pick and pay», potranno comporre il proprio mazzo floreale scegliendo direttamente i fiori più belli e profumati che sono stati forniti dall’azienda agricola Maddi Flowers Farm.