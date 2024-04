Ancora rifiuti nelle rogge, avanti con la pulizia: a Zingonia necessari due passaggi - Foto

Non solo, considerato il maltempo con forte vento e piogge della scorsa settimana, nelle rogge si sono riversati rami, foglie e vegetazione che andavano rimossi per evitare che facessero da blocco alle numerose griglie che si trovano lungo il percorso della roggia.

«Per il Consorzio questo rappresenta un lavoro costante durante tutto l’arco dell’anno, necessario per garantire la sicurezza dei cittadini, la corretta funzionalità delle rogge e, di conseguenza, dell’irrigazione delle colture»

«Ogni volta che si verificano dei temporali vengono predisposti i lavori di pulizia delle griglie che, lungo gli oltre 2000 chilometri del reticolo di bonifica della nostra provincia, sono a centinaia – aggiunge il presidente Gatti -. Interveniamo con i mezzi meccanici per liberarle da rami e arbusti che altrimenti bloccherebbero il passaggio dell’acqua e rischierebbero così di far esondare la roggia. Per il Consorzio questo rappresenta un lavoro costante durante tutto l’arco dell’anno, necessario per garantire la sicurezza dei cittadini, la corretta funzionalità delle rogge e, di conseguenza, dell’irrigazione delle colture».