Antegnate, due giovani sull’acquedotto a 40 metri d’altezza: sorpresi si danno alla fuga - Video

Due giovani sono stati sorpresi nella serata di giovedì 13 agosto, poco dopo le 20.30, a quasi 40 metri d’altezza sull’acquedotto di via Donizetti ad Antegnate, sospesi su pedane in cemento prive di ringhiere.

L’allarme è arrivato da alcuni cittadini che, passeggiando in zona, hanno sentito grida provenire dall’alto della struttura e notato le sagome dei due sospese nel vuoto. Avvisati, il

La moto con cui sono fuggiti vicesindaco Simone Asperti e il delegato alla sicurezza Antonio Danelli sono giunti sul posto. Contattati i Carabinieri, con una torcia è stato intimato ai giovani di scendere: i due sono ridiscesi lungo la scala a chiocciola interna fino alla base in cemento, a circa quattro metri da terra, per poi calarsi con una corda già posizionata e si sono dati alla fuga.