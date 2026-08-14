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Cronaca / Pianura Venerdì 14 Agosto 2026

Antegnate, due giovani sull’acquedotto a 40 metri d’altezza: sorpresi si danno alla fuga - Video

IL CASO. L’allarme giovedì 13 agosto, poco dopo le 20.30, in via Donizetti. Sorpresi su pedane prive di ringhiere, i due si sono calati con una corda e sono scappati. La scena ripresa dalle telecamere, rilevata la targa della moto.

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Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Antegnate, due giovani sull’acquedotto a 40 metri d’altezza: sorpresi si danno alla fuga - Video
Un frame del video in cui due giovani scalano l’acquedotto di Antegnate

Due giovani sono stati sorpresi nella serata di giovedì 13 agosto, poco dopo le 20.30, a quasi 40 metri d’altezza sull’acquedotto di via Donizetti ad Antegnate, sospesi su pedane in cemento prive di ringhiere.

L’allarme è arrivato da alcuni cittadini che, passeggiando in zona, hanno sentito grida provenire dall’alto della struttura e notato le sagome dei due sospese nel vuoto. Avvisati, il

Antegnate, due giovani sull’acquedotto a 40 metri d’altezza: sorpresi si danno alla fuga - Video
La moto con cui sono fuggiti

vicesindaco Simone Asperti e il delegato alla sicurezza Antonio Danelli sono giunti sul posto. Contattati i Carabinieri, con una torcia è stato intimato ai giovani di scendere: i due sono ridiscesi lungo la scala a chiocciola interna fino alla base in cemento, a circa quattro metri da terra, per poi calarsi con una corda già posizionata e si sono dati alla fuga.

Le telecamere della zona hanno ripreso la scena: i ragazzi sarebbero arrivati con una moto da cross, lasciata coi caschi nelle vicinanze, prima di scavalcare le recinzioni e salire sulla struttura. È stata rilevata la targa del mezzo. «La cosa fondamentale è che nessuno si sia fatto male», ha dichiarato Danelli, ipotizzando si trattasse di writers, vista la presenza di scritte recenti sulla struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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