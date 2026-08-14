Antegnate, due giovani sull’acquedotto a 40 metri d’altezza: sorpresi si danno alla fuga - Video
IL CASO. L’allarme giovedì 13 agosto, poco dopo le 20.30, in via Donizetti. Sorpresi su pedane prive di ringhiere, i due si sono calati con una corda e sono scappati. La scena ripresa dalle telecamere, rilevata la targa della moto.Lettura meno di un minuto.
Due giovani sono stati sorpresi nella serata di giovedì 13 agosto, poco dopo le 20.30, a quasi 40 metri d’altezza sull’acquedotto di via Donizetti ad Antegnate, sospesi su pedane in cemento prive di ringhiere.
L’allarme è arrivato da alcuni cittadini che, passeggiando in zona, hanno sentito grida provenire dall’alto della struttura e notato le sagome dei due sospese nel vuoto. Avvisati, il
vicesindaco Simone Asperti e il delegato alla sicurezza Antonio Danelli sono giunti sul posto. Contattati i Carabinieri, con una torcia è stato intimato ai giovani di scendere: i due sono ridiscesi lungo la scala a chiocciola interna fino alla base in cemento, a circa quattro metri da terra, per poi calarsi con una corda già posizionata e si sono dati alla fuga.
Le telecamere della zona hanno ripreso la scena: i ragazzi sarebbero arrivati con una moto da cross, lasciata coi caschi nelle vicinanze, prima di scavalcare le recinzioni e salire sulla struttura. È stata rilevata la targa del mezzo. «La cosa fondamentale è che nessuno si sia fatto male», ha dichiarato Danelli, ipotizzando si trattasse di writers, vista la presenza di scritte recenti sulla struttura.
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