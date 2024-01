Antegnate, presi su un suv rubato in Germania. A bordo trovati passamontagna e arnesi da scasso

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Treviglio, lungo la strada provinciale ex statale 11, mercoledì 10 gennaio hanno controllato un’autovettura, un Suv con targa tedesca risultata rubata recentemente in Germania, che viaggiava in direzione Calcio.

A bordo si trovavano quattro sudamericani, due incensurati e due con precedenti penali e di polizia (due anche irregolari sul territorio nazionale). Durante la perquisizione del mezzo i militari hanno trovato dei passamontagna e arnesi per lo scasso. Inoltre uno dei quattro uomini ha esibito ai carabinieri un documento di identificazione straniero falso. Dai controlli è emerso che l’uomo è destinatario di due ordini di carcerazione per espiazione pena, pendenti dal 2015 e dal 2020, per reati contro il patrimonio commessi nella provincia di Roma.