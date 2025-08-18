Arcene, 75enne trovato morto in casa: l’allarme lanciato dal fratello

Tragedia ad Arcene nella mattinata di lunedì 18 agosto. Alfredo Passera , 75 anni, è stato trovato senza vita nel bagno del suo appartamento al secondo piano di una palazzina in via Leone XIII . A lanciare l’allarme è stato il fratello, insospettito dal telefono che squillava a vuoto da due giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a entrare nell’abitazione passando da una finestra lasciata socchiusa . Una volta dentro hanno fatto la drammatica scoperta: l’uomo giaceva ormai privo di vita.

In via Leone XIII sono arrivati anche un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte. L’ipotesi più probabile è che il pensionato, che viveva da solo, sia stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in bagno.