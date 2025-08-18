Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 18 Agosto 2025

Arcene, 75enne trovato morto in casa: l’allarme lanciato dal fratello

IL DRAMMA. Il fratello, preoccupato perché non lo vedeva da due giorni e non riceveva risposta al telefono, ha avvisato i soccorsi. L’uomo viveva solo in via Leone XIII.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tragedia ad Arcene nella mattinata di lunedì 18 agosto. Alfredo Passera, 75 anni, è stato trovato senza vita nel bagno del suo appartamento al secondo piano di una palazzina in via Leone XIII. A lanciare l’allarme è stato il fratello, insospettito dal telefono che squillava a vuoto da due giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a entrare nell’abitazione passando da una finestra lasciata socchiusa. Una volta dentro hanno fatto la drammatica scoperta: l’uomo giaceva ormai privo di vita.

In via Leone XIII sono arrivati anche un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte. L’ipotesi più probabile è che il pensionato, che viveva da solo, sia stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in bagno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arcene
Disastri, Incidenti
Sociale
Morte