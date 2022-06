Vento e pioggia: alberi caduti e tetti scoperchiati in Bergamasca. Paura al Cassinone - Foto e video

A segnalare i tetti scoperchiati sono stati proprio i Vigili del fuoco, in azione al Cassinone dove i danni paiono ingenti come dalla foto qui riportata. «L’allarme è scattato verso le 22 - spiega il sindaco Cristian Vezzoli -: a Seriate pioveva mentre a Cassinone si è verificata una tromba d’aria durata circa 15 minuti, con una casa che si è scoperchiata. Fortunatamente non ci sono stati feriti; nella casa abita una coppia di anziani con il figlio. Il tetto è volato sulla strada e sulle abitazioni limitrofe, ma senza feriti. Poteva andare molto peggio - commenta il primo cittadino -. Lavoreremo tutta la notte per risolvere la situazione».