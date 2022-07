Asfalto sulla circonvallazione a Verdello, il primo lotto è al capolinea

Il primo lotto della circonvallazione di Verdello è stato asfaltato. La conclusione dei lavori, che sta svolgendo l’impresa «Milesi geom. Sergio» di Gorlago, è stata fissata per ottobre. Sarà quindi rispettata la tempistica relativa al primo tratto, della lunghezza di circa 2,5 chilometri, che sarà pronto per la fine dell’anno. Superato quindi l’allarme lanciato poco tempo fa sull’aumento del costo delle materie prime che, nel caso della circonvallazione di Verdello, aveva fatto temere un blocco del cantiere . A evitarlo è stato il meccanismo della compensazione dei rincari dei prezzi dei materiali messo in campo dal governo (applicato ogni sei mesi) .