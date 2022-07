Ats Bergamo: medici di base, 15 in più. Ora ne mancano 90

Non è proprio la notizia che i bergamaschi in attesa da tempo di un medico di base si auguravano, ma meglio di così forse neppure l’Ats avrebbe potuto aspettarselo, soprattutto dopo che i bandi precedenti erano andati quasi deserti. Certo basterà a chiudere meno del 15% dei 105 posti vacanti che tuttora insistono in tutta la provincia di Bergamo, ma il fatto che all’ennesimo bando regionale aperto per cercare i medici di medicina generale che mancano sul territorio abbiano risposto 15 professionisti, è già di per sé una notizia da non sottovalutare, soprattutto considerando il fatto che l’anno scorso avevano risposto soltanto in 5 e in primavera in 12. La carenza dei medici di base in Bergamasca c’è e continuerà a esserci, tanto vale guardare al bicchiere mezzo pieno: saranno tra i 22mila e i 24mila, secondo l’Ats, i residenti della nostra provincia che presto potranno vedersi assegnato un nuovo medico di base . Per chiudere la partita – ora mancano 90 medici – servirà ancora (tanto) tempo e forse regole nuove, intanto venerdì scorso sono scaduti i termini di iscrizione al bando che aveva rimesso a disposizione i 105 posti rimasti vacanti dopo le ultime assegnazioni del 16 marzo.