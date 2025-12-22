Attimi di paura a Treviglio, si ribalta e piomba su altre auto in sosta -Foto
L’INCIDENTE. Un 60enne, cremasco, forse per un malore, ha perso il controllo del suo van.
Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri a Treviglio, dove un automobilista ha perso il controllo del van Peugeot, ribaltandosi sopra un marciapiede e centrando altre due vetture parcheggiate.
L’incidente attorno alle 14 in via Marco Polo, nella Zona Nord della città. L’automobilista sessantenne stava viaggiando diretto verso il centro della città quando, all’improvviso, ha perso il controllo della sua Peugeot, sbandando e finendo sul marciapiede alla sua destra: per fortuna in quel momento non era presente nessun pedone. L’auto, complice il cordolo del marciapiede e la manovra innaturale, si è ribaltata sul lato destro, con il conducente rimasto all’interno dell’abitacolo, inizialmente privo di conoscenza. La sua Peugeot ha anche danneggiato due vetture parcheggiate a lato della carreggiata. Immediato l’allarme da parte di altri automobilisti di passaggio: in via Marco Polo sono arrivati i mezzi del 118 – l’automedica e l’ambulanza – e il sessantenne cremasco si è ripreso.
È stato soccorso e trasferito con l’ambulanza – in codice giallo – all’ospedale di Treviglio per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento dei volontari trevigliesi e i carabinieri: proprio i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi di legge del sinistro. All’origine potrebbe esserci un malore che avrebbe colto il sessantenne mentre era al volante.
