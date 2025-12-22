Attimi di paura a Treviglio, si ribalta e piomba su altre auto in sosta -Foto

L’incidente attorno alle 14 in via Marco Polo, nella Zona Nord della città. L’automobilista sessantenne stava viaggiando diretto verso il centro della città quando, all’improvviso, ha perso il controllo della sua Peugeot, sbandando e finendo sul marciapiede alla sua destra: per fortuna in quel momento non era presente nessun pedone. L’auto, complice il cordolo del marciapiede e la manovra innaturale, si è ribaltata sul lato destro, con il conducente rimasto all’interno dell’abitacolo, inizialmente privo di conoscenza. La sua Peugeot ha anche danneggiato due vetture parcheggiate a lato della carreggiata. Immediato l’allarme da parte di altri automobilisti di passaggio: in via Marco Polo sono arrivati i mezzi del 118 – l’automedica e l’ambulanza – e il sessantenne cremasco si è ripreso.