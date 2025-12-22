Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 22 Dicembre 2025

Attimi di paura a Treviglio, si ribalta e piomba su altre auto in sosta -Foto

L’INCIDENTE. Un 60enne, cremasco, forse per un malore, ha perso il controllo del suo van.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Il van Peugeot ribaltato: ha danneggiato anche altre auto in sosta
Il van Peugeot ribaltato: ha danneggiato anche altre auto in sosta
(Foto di Cesni)

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri a Treviglio, dove un automobilista ha perso il controllo del van Peugeot, ribaltandosi sopra un marciapiede e centrando altre due vetture parcheggiate.

L’incidente attorno alle 14 in via Marco Polo, nella Zona Nord della città. L’automobilista sessantenne stava viaggiando diretto verso il centro della città quando, all’improvviso, ha perso il controllo della sua Peugeot, sbandando e finendo sul marciapiede alla sua destra: per fortuna in quel momento non era presente nessun pedone. L’auto, complice il cordolo del marciapiede e la manovra innaturale, si è ribaltata sul lato destro, con il conducente rimasto all’interno dell’abitacolo, inizialmente privo di conoscenza. La sua Peugeot ha anche danneggiato due vetture parcheggiate a lato della carreggiata. Immediato l’allarme da parte di altri automobilisti di passaggio: in via Marco Polo sono arrivati i mezzi del 118 – l’automedica e l’ambulanza – e il sessantenne cremasco si è ripreso.

È stato soccorso e trasferito con l’ambulanza – in codice giallo – all’ospedale di Treviglio per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento dei volontari trevigliesi e i carabinieri: proprio i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi di legge del sinistro. All’origine potrebbe esserci un malore che avrebbe colto il sessantenne mentre era al volante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Crema
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Salute
Malesseri
Tempo libero
automobili
Marco Polo
Peugeot
vigili del fuoco
Carabinieri