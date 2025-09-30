Auto contro moto a Bariano, grave 47enne di Morengo - Foto

Dalle prime informazioni raccolte sulla dinamica, la moto stava viaggiando in direzione di Bariano mentre la Ford andava verso Romano: lo scontro è stato fronto-laterale e il motociclista è caduto sull’asfalto, sbalzato violentemente dalla sua due ruote.

Un incidente causato probabilmente anche dalla scarsa visibilità sulla strada, completamente al buio in quel tratto: il motociclista è stato subito soccorso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Bergamo che ha trasferito l’uomo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. Illeso l’automobilista e le altre due persone che viaggiavano con lui, sul posto i carabinieri di Romano.