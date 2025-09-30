Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 30 Settembre 2025

Auto contro moto a Bariano, grave 47enne di Morengo - Foto

L’INCIDENTE. Lo schianto in un tratto di strada molto buio, in condizioni critiche il motociclista, trasferito in elisoccorso all’ospedale di Bergamo.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente
La moto coinvolta nello schianto
La moto coinvolta nello schianto
(Foto di Cesni)

Bariano

Schianto nella serata di martedì 30 settembre a Bariano, sulla via Romano. L’incidente intorno alle 19.30 all’altezza di una curva: a scontrarsi una moto guidata da un 47enne di Morengo e una macchina guidata da un uomo di origine indiana.

iI carabinieri in azione dopo l’incidenteCesni
iI carabinieri in azione dopo l’incidenteCesni

Dalle prime informazioni raccolte sulla dinamica, la moto stava viaggiando in direzione di Bariano mentre la Ford andava verso Romano: lo scontro è stato fronto-laterale e il motociclista è caduto sull’asfalto, sbalzato violentemente dalla sua due ruote.

Un incidente causato probabilmente anche dalla scarsa visibilità sulla strada, completamente al buio in quel tratto: il motociclista è stato subito soccorso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Bergamo che ha trasferito l’uomo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. Illeso l’automobilista e le altre due persone che viaggiavano con lui, sul posto i carabinieri di Romano.

Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente
Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente
(Foto di Cesni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bariano
Bergamo
Morengo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Salute
Condizioni mediche
Politica
Enti locali
Ambiente
inquinamento
Patrik Pozzi
Carabinieri