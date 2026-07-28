Auto contro moto a Vidalengo, grave un 53enne: trasferito in elicottero in ospedale. Lunghe code

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 28 luglio a Vidalengo, frazione di Caravaggio. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Donizetti, che collega Brignano a Caravaggio, e via Francesca, in direzione Pagazzano. Poco dopo le 17 un’auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Dalle prime informazioni raccolte, lo scooter, guidato da un operaio di 53 anni, stava rientrando a casa e stava viaggiando da Caravaggio verso Brignano, mentre l’auto, una Peugeot 508 station wagon, procedeva nella direzione opposta. L’impatto sarebbe avvenuto mentre la vettura stava svoltando verso Pagazzano.

Il motociclista è caduto a terra ed è stato sbalzato per diversi metri. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio, l’automedica e l’elisoccorso decollato da Brescia, che ha trasferito il ferito in ospedale nella stessa città.

La polizia locale sull’incidente di Caravaggio

(Foto di Cesni) Il 53enne ha riportato diversi traumi e contusioni ed è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Caravaggio, che si è occupata anche della gestione della viabilità, particolarmente difficoltosa a causa dell’orario di punta. Code sono state segnalate in direzione Caravaggio, Brignano e Pagazzano.