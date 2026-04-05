Auto in fiamme tra Brignano e Castel Rozzone, l’intervento dei vigili del fuoco - Foto e video

​Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sulla cinquantina si trovava alla guida della sua Volvo e procedeva in direzione Brignano quando ha notato del fumo denso uscire dal cofano. Con grande prontezza di riflessi, il conducente è riuscito ad accostare a bordo carreggiata, poco prima della rotonda che collega i due comuni.

Nessun ferito

​L’uomo ha avuto appena il tempo di scendere e recuperare alcuni oggetti personali dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero interamente il veicolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Treviglio, che hanno domato il rogo in breve tempo, mettendo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’auto è andata completamente distrutta. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo.