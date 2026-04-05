Auto in fiamme tra Brignano e Castel Rozzone, l’intervento dei vigili del fuoco - Foto e video
I SOCCORSI. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il veicolo è andato completamente distrutto. È successo intorno alle 13 della domenica di Pasqua.
Brignano Gera d’Adda
Un giorno di Pasqua decisamente movimentato quello avvenuto lungo la strada che collega Castel Rozzone a Brignano Gera d’Adda. Intorno alle 13 di domenica 5 aprile, un’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme, trasformando una tranquilla giornata di festa in un momento di grande apprensione per i passanti, con la colonna di fumo visibile anche a grande distanza.
Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sulla cinquantina si trovava alla guida della sua Volvo e procedeva in direzione Brignano quando ha notato del fumo denso uscire dal cofano. Con grande prontezza di riflessi, il conducente è riuscito ad accostare a bordo carreggiata, poco prima della rotonda che collega i due comuni.
Nessun ferito
L’uomo ha avuto appena il tempo di scendere e recuperare alcuni oggetti personali dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero interamente il veicolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Treviglio, che hanno domato il rogo in breve tempo, mettendo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’auto è andata completamente distrutta. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo.
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