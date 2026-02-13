Auto rubata e arnesi da scasso: arresto dopo inseguimento a Cologno al Serio

Notte movimentata a Cologno al Serio, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto in furti in abitazione. L’intervento è avvenuto poco prima della mezzanotte del 7 febbraio, durante un servizio mirato alla prevenzione dei colpi nelle case.

In via Brescia, i militari di Treviglio hanno notato un’Alfa Romeo Giulietta nera con targa straniera e due persone a bordo. A insospettire i carabinieri sarebbero stati i guanti da lavoro indossati dagli occupanti.

Inseguimento e tentativo di speronamento

All’alt imposto con lampeggianti e sirene, il conducente ha accelerato tentando la fuga con manovre pericolose. Ne è nato un breve inseguimento, durante il quale l’auto avrebbe anche cercato di speronare la pattuglia. La corsa si è conclusa in un campo agricolo, dove i due uomini hanno abbandonato il veicolo tentando di dileguarsi a piedi.

Uno dei fuggitivi è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il conducente è stato bloccato dopo una colluttazione: secondo quanto riferito, avrebbe opposto resistenza con calci e pugni prima di essere immobilizzato.

Armi e attrezzi da scasso nell’auto rubata

L’uomo, un 38enne, cittadino albanese irregolare e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, un manganello telescopico, un palanchino, una mazza da 10 chili e diversi grimaldelli per forzare serrature.

Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che la targa era clonata e che l’auto risultava rubata a Pozzo d’Adda.