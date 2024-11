Autostrada A4, nella notte tra il 25 e il 26 novembre chiude il casello di Dalmine

Da lunedì 25 novembre scattano una serie di chiusure per lavori sull’autostrada A4. Dalle 21 di lunedì 25 alle 5 di martedì 26 novembre sarà chiuso il casello di Dalmine, in entrata e in uscita, per lavori di ampliamento della stazione. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bergamo o Capriate.