Autostrade care, Brebemi sul podio: incassi da record

Le concessionarie autostradali italiane per mezzo dell’Aiscat (associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori) alzano la voce e chiedono un aumento dei pedaggi «che – come evidenziano – dal 2018 non subiscono incrementi diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente». La questione è al momento al vaglio del governo. L’eventuale concessione del rialzo dei pedaggi non dovrebbe riguardare però le autostrade lombarde di più recente realizzazione, Teem A58, Pedemontana Lombarda e, per quanto riguarda la Bergamasca, Brebemi A35 che, al momento, risultano comunque essere fra le più care autostrade d’Italia.