Bagnatica, il sindaco: «Attenzione in collina, cane aggredito da un animale selvatico. Controlli con le fototrappole»

«Sabato scorso sulla collina di Bagnatica un cane di piccola-media taglia è stato vittima di aggressione da parte di un animale non identificato». Lo comunica il sindaco di Bagnatica, Roberto Scarpellini, in un post diffuso nella serata di giovedì 1° febbraio sulle pagine Facebook e Instagram del Comune. «L’evento – scrive il sindaco – segue analoghi episodi segnalati a Brusaporto nei mesi scorsi. I carabinieri forestali di Trescore Balneario, presso cui il proprietario del cane ha sporto denuncia del fatto e con cui il sottoscritto è in costante contatto, hanno escluso con altissima probabilità che l’animale aggressore sia un lupo. Le due ipotesi più accreditate sono, nell’ordine di probabilità: uno o più cani inselvatichiti oppure cinghiali». «Al fine di individuare gli animali e grazie al supporto del comune di Brusaporto sono state installate delle fototrappole nella zona dell’evento».

«Segnalate avvistamenti e informazioni»

Quello di Bagnatica è il primo caso denunciato. «In questa fase» il sindaco consiglia alla popolazione di «non frequentare la collina in solitaria ma solo in compagnia evitando di uscire dai sentieri tracciati fino a quando l’animale non sarà individuato e la situazione risolta Chi dovesse vedere o fosse a conoscenza di fatti attinenti non esiti a comunicarmelo o a segnalarlo direttamente alla stazione dei carabinieri di Trescore Balneario». Il sindaco invita anche a legare i cani al guinzaglio. Qui sotto il post apparso su Instagram.