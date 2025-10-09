Burger button
Cronaca / Pianura
Giovedì 09 Ottobre 2025

Bariano, perde il controllo dell’auto e si ribalta in un campo

L’INCIDENTE. Un 45enne soccorso in codice giallo dopo esser stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Diego Defendini
Diego Defendini
L’intervento dei vigili del fuoco
L’intervento dei vigili del fuoco
(Foto di Cesni)

Bariano

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 9 ottobre, lungo la strada che collega Bariano a Romano di Lombardia. Un uomo di 45 anni alla guida di una Volkswagen Polo rossa, proveniente da Romano e diretto verso Bariano, ha perso il controllo del veicolo in una curva: l’auto è uscita di strada, finendo in un campo adiacente dove si è ribaltata più volte prima di fermarsi.

L’auto nel campo dove si è ribaltata
L’auto nel campo dove si è ribaltata
(Foto di Cesni)

I soccorsi a Bariano

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Romano, che hanno estratto il conducente dalle lamiere. È intervenuto anche l’elisoccorso, ma alla fine l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Treviglio in ambulanza, in codice giallo. L’incidente ha causato lunghe code e disagi alla circolazione, con il traffico tornato regolare solo dopo diverso tempo.

