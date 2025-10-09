Bariano, perde il controllo dell’auto e si ribalta in un campo

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 9 ottobre, lungo la strada che collega Bariano a Romano di Lombardia. Un uomo di 45 anni alla guida di una Volkswagen Polo rossa, proveniente da Romano e diretto verso Bariano, ha perso il controllo del veicolo in una curva: l’auto è uscita di strada, finendo in un campo adiacente dove si è ribaltata più volte prima di fermarsi.

I soccorsi a Bariano

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Romano, che hanno estratto il conducente dalle lamiere. È intervenuto anche l’elisoccorso, ma alla fine l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Treviglio in ambulanza, in codice giallo. L’incidente ha causato lunghe code e disagi alla circolazione, con il traffico tornato regolare solo dopo diverso tempo.