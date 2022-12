Bariano, rintracciato l’automobilista che ha demolito i paletti

È stato individuato e sanzionato dai vigili del comando di Romano l’automobilista che nella notte tra sabato e domenica, alla guida di un suv, ha tranciato diversi paletti e un semaforo lungo via Umberto I, a Bariano, per poi dileguarsi. Ancora non chiari i motivi dello schianto. A incastrarlo le immagini della videosorveglianza. Il pirata, illeso, è un trentenne residente a Romano di Lombardia. A constatare il buono stato di salute dell’uomo sono stati proprio gli operatori di polizia che domenica mattina, a poche ore dall’accaduto, si sono presentati al suo domicilio.