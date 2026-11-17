Bassa Bergamasca, fugge dopo un incidente con feriti: identificato
I CONTROLLI. Fine settimana di controlli per la polizia locale: denunciato un uomo che ha minacciato gli agenti, sequestrato un tirapugni durante una lite stradale.Lettura meno di un minuto.
Bassa Bergamasca
Un incidente con feriti e la fuga del conducente, minacce agli agenti, un tirapugni sequestrato e indagini su un’auto scomparsa dopo il sequestro. È il bilancio del fine settimana di interventi del Distretto di Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale.
Incidente con feriti, identificato il conducente fuggito
Dopo un incidente stradale con feriti, il conducente coinvolto si era allontanato senza prestare soccorso. Le indagini della polizia locale hanno permesso di identificarlo. Lunedì 16 novembre l’uomo si è presentato spontaneamente al Comando per gli accertamenti.
Minacce e resistenza agli agenti: denunciato
Un altro intervento ha riguardato un uomo che, dopo una segnalazione per una guida pericolosa al volante di un furgone, è stato rintracciato in bicicletta mentre procedeva in modo instabile, costringendo alcuni pedoni, tra cui studenti, a scansarsi. L’uomo, con evidenti sintomi di alterazione alcolica, ha rifiutato l’alcoltest e minacciato e spintonato gli agenti. È stato denunciato per diverse ipotesi di reato, tra cui resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Contestate anche violazioni amministrative, tra cui la guida senza patente.
Lite stradale, sequestrato un tirapugni metallico
Durante un intervento per un incidente senza feriti, gli agenti hanno sedato un acceso diverbio tra automobilisti e sequestrato un tirapugni metallico. Gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria. Ulteriori accertamenti hanno riguardato un’auto sequestrata perché priva di assicurazione, trasferita senza autorizzazione in un altro deposito e successivamente scomparsa. Anche in questo caso gli atti sono stati inviati alla magistratura. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha espresso apprezzamento per il lavoro degli agenti, sottolineando l’importanza del presidio del territorio.
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