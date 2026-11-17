Un incidente con feriti e la fuga del conducente, minacce agli agenti, un tirapugni sequestrato e indagini su un’auto scomparsa dopo il sequestro. È il bilancio del fine settimana di interventi del Distretto di Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale.

Incidente con feriti, identificato il conducente fuggito

Dopo un incidente stradale con feriti, il conducente coinvolto si era allontanato senza prestare soccorso. Le indagini della polizia locale hanno permesso di identificarlo. Lunedì 16 novembre l’uomo si è presentato spontaneamente al Comando per gli accertamenti.

Minacce e resistenza agli agenti: denunciato

Un altro intervento ha riguardato un uomo che, dopo una segnalazione per una guida pericolosa al volante di un furgone, è stato rintracciato in bicicletta mentre procedeva in modo instabile, costringendo alcuni pedoni, tra cui studenti, a scansarsi. L’uomo, con evidenti sintomi di alterazione alcolica, ha rifiutato l’alcoltest e minacciato e spintonato gli agenti. È stato denunciato per diverse ipotesi di reato, tra cui resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Contestate anche violazioni amministrative, tra cui la guida senza patente.

Lite stradale, sequestrato un tirapugni metallico