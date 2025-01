Bergamo, aprono i nuovi sottopassi alla Trucca e Boccaleone

Si avvicina la chiusura definitiva di due dei tre passaggi a livello della città: entro giugno le sbarre degli attraversamenti di via King alla Trucca e di via Pizzo Recastello a Boccaleone si abbasseranno per sempre: sono in corso i lavori per i sottopassi che consentiranno di bypassare la ferrovia, immettendo il traffico da un lato sulla rotonda di via Carducci e dall’altro in via Rovelli.

Aperto il passaggio a livello di via Moroni

Resterà invece aperto per tutto il 2025 il passaggio a livello di via Moroni; questa almeno è la richiesta che il Comune di Bergamo ha avanzato a Rfi che in quel tratto sta lavorando al raddoppio della linea Bergamo-Treviglio. Da marzo e fino a fine anno la circolazione stradale in quella zona sarà appesantita dalla chiusura di via San Bernardino e una nuova chiusura di via Moroni avrebbe rappresentato un altro problema: «Il nostro obiettivo è di consentire la possibilità di transito fino al termine dei lavori – ha ribadito l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda – e dalle interlocuzioni con Rfi, questa richiesta sembra essere compatibile con i loro programmi». Dallo scorso febbraio il passaggio a livello di via Moroni (così come quello di via King) è sempre aperto perché la linea ferroviaria verso Ponte è interrotta.

Con la sua chiusura – a questo punto nel 2026 – si potrà parlare anche del sottopasso ciclopedonale che sarà realizzato per mantenere un collegamento, seppure parziale, tra le due parti della strada, «ma la sua realizzazione – ha puntualizzato Berlanda – non è ancora stata calendarizzata».

L’apertura del sottopasso di via King

Il primo sottopasso ad aprire, in primavera, sarà quello di via King, un’arteria che potrebbe diventare un’alternativa per il traffico in previsione della chiusura di via San Bernardino. Tempi un po’ più lunghi, invece, per quello di Boccaleone, che sarà destinato a ridisegnare completamente la viabilità della zona. Il sottopasso porterà con sé la realizzazione di una nuova strada lunga circa 900 metri, che condurrà da via Rovelli alla rotonda che già esiste davanti alla Fiera.

La rotatoria sarà realizzata all’incrocio con via Verne, dopodiché la nuova strada scenderà sotto i binari, in direzione sud, prima di piegare verso ovest, correndo quasi parallelamente alla ferrovia. Dopo circa 500 metri si arriverà a un’altra rotonda dalla quale partiranno due diramazioni, una verso l’asse interurbano, costeggiando ad est la nuova ferrovia per l’aeroporto, e l’altra verso il quartiere di Boccaleone. Quest’ultima arteria, lunga circa 400 metri, andrà a collegarsi con il primo tratto di via Lunga, in prossimità dell’incrocio con via Gasparini, passando nel frattempo sotto i binari del treno per Orio che, come richiesto in fase progettuale dal Comune, correrà sempre a raso fino a Campagnola, dove sarà interrato per proseguire poi la sua corsa verso l’aeroporto.