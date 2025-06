Bergamo e Milano-Bicocca fanno squadra per gli studenti: accordo per la condivisione degli impianti sportivi

L’accordo, presentato al Cus di Dalmine, nasce nell’ambito della collaborazione delle istituzioni al Polo di Formazione Universitaria Papa Giovanni XXIII, che già ospita corsi triennali di area sanitaria di Milano-Bicocca e il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery, promosso da UniBg e UniMiB.

«L’attività fisica e lo sport sono componenti fondamentali e irrinunciabili per la salute psicofisica degli studenti - aggiunge Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università degli studi di Milano-Bicocca -. Il nostro ateneo ha incrementato negli anni l’offerta di occasioni concrete e infrastrutture per la pratica sportiva. Questo accordo, unico in Italia, accrescerà le attività sportive, lo spirito di gruppo e di condivisione delle due comunità accademiche».