Bergamo-Treviglio, il fronte del no manifesta contro l’autostrada

Sono centinaia le persone che stamattina, sabato 10 giugno hanno partecipato alla manifestazione per dire no all’autostrada Bergamo-Treviglio (l’Ipb, Interconnessione Pedemontana Brebemi) . Due presidi sono partiti in contemporanea alle 9,30 da Osio Sotto e Levate , con cartelli, striscioni e bandiere, incontrandosi proprio davanti alla piana del Saore, l’area in cui, se il progetto sarà eseguito, passerà l’autostrada.