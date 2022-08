Blitz animalista a Levate, devastato il quagliodromo

Sarebbe opera dell’Alf (Animal liberation front) il raid ai danni dello storico quagliodromo di Levate gestito dall’Anuu di Osio Sotto (Associazione nazionale uccellinai e uccellatori) in collaborazione con la locale sezione della Federcaccia. Nella notte fra martedì 23 e mercoledì 24 agosto ignoti hanno fatto irruzione nel complesso (dove cani da caccia da cerca e da ferma si esercitano con i loro padroni appunto nella caccia alla quaglia) non limitandosi a liberare la ventina di quaglie vive custodite in una voliera.