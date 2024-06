Blitz a Treviglio, ritrovate dieci biciclette rubate

Blitz degli agenti del Commissariato di polizia di Treviglio e della polizia locale in uno stabile della città, dove sono state rinvenute dieci biciclette, diverse paia di sci e svariato materiale sportivo, provento di furti. Un’operazione congiunta che alla fine ha portato alla denuncia per ricettazione del 60enne italiano che occupava regolarmente un appartamento della palazzina e fatto scattare il provvedimento di espulsione per i tre soggetti clandestini che si trovavano all’interno dell’alloggio.

L’azione degli agenti è scattata mercoledì mattina in un condominio della zona Nord, dove si trova l’abitazione del 60enne, già noto alle Forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia. Nell’alloggio gli operatori del Commissariato e della polizia locale hanno sorpreso cinque persone: il titolare dell’abitazione, inoltre un 40enne presente per caso ma anche lui con precedenti penali e i tre soggetti, due di origine nordafricana e uno sudamericano. Le verifiche sono state fatte sui locali dello stabile con il rinvenimento di numerosi oggetti provento di furto, tra i quali appunto biciclette, sci e attrezzature sportive, rubate a quanto sembra in vari garage della città. Il 60enne è stato denunciato per ricettazione, mentre i tre cittadini stranieri sono stati accompagnati all’Ufficio immigrazione della Questura di Bergamo e nei loro confronti sono stati adottati provvedimenti di espulsione da parte del questore. Il titolare dell’appartamento è stato inoltre sanzionato dalla polizia locale per la violazione amministrativa inerente la mancata comunicazione dell’ospitalità di persone straniere.