Lunedì 15 gennaio doveva essere il giorno della sentenza, ma il processo è stato rinviato al 22 gennaio. Sino a quella data Rita Duzioni, avvocato di Verdello, dovrà rimanere forzatamente in Kenya visto che le autorità locali le hanno ritirato il passaporto. Il motivo? Uno dei cani di guardia alla sua abitazione di Malindi ha azzannato una donna, bresciana, manager del vicino resort «Lions in thre sun» di proprietà di Flavio Briatore. Una lacerazione al polpaccio medicata con 10 punti di sutura (10 giorni di prognosi) ha rimediato la vittima. È accaduto il 16 aprile scorso, quando Duzioni era in Italia. Una delle guardie a protezione della sua casa s’è dimenticata di chiudere il cancello, i cinque cani di razza Ghiriama che l’avvocato ha raccolto dalla strada, sterilizzato e vaccinato, sono usciti e uno di questi ha morso la donna.

Duzioni il 28 dicembre è stata fermata dalla polizia e ora sul suo capo pendono una causa civile, in cui la manager pretende un risarcimento da 20mila euro giudicato abnorme dalla legale bergamasca, e una penale in cui Duzioni è accusata di omessa custodia di animali. L’avvocato è convinto che la bresciana si opponga al dissequestro del passaporto per avere i soldi che pretende. E così Duzioni alla Procura di Bergamo nei giorni scorsi ha presentato una denuncia querela per estorsione. Ma su di lei in Kenya, dice, è piovuta una nuova causa civile con un’altra richiesta di arresto per paura che lasci il Paese.