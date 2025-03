Boato a Caravaggio, fiamme in una ditta. Nessun ferito

Una forte esplosione, percepita anche a chilometri di distanza, poi le fiamme. È quanto accaduto a Caravaggio nella tarda serata di venerdì 7 febbraio, in via delle Industrie: l’allarme è scattato alle 23.45 e sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, da Treviglio, Romano di Lombardia, Dalmine e Bergamo, che in breve tempo hanno domato le fiamme per poi entrare nell’edificio per stabilire le cause dell’esplosione e del conseguente incendio.