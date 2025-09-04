Bolgare, assalto al supermercato con un furgone-ariete: ladri in fuga con la cassaforte

Colpo nella notte tra il 3 e 4 settembre al supermercato Conad di viale delle Rose a Bolgare. Intorno alle 3.30 un commando di ladri ha sfondato l’ingresso con un furgone bianco, riuscendo a entrare nei locali. Una volta dentro hanno sradicato la cassaforte, ancorata a terra, e sono fuggiti con il bottino.