Cronaca / Pianura
Giovedì 04 Settembre 2025
Bolgare, assalto al supermercato con un furgone-ariete: ladri in fuga con la cassaforte

IL COLPO ALLA CONAD. Intorno alle 3.30 di questa notte un commando di ladri ha sfondato l’ingresso con un furgone bianco, riuscendo a entrare nei locali.

Monica Armeli
Monica Armeli
La saracinesca divelta alla Conad di Bolgare: in azione un commando di ladri con un furgone ariete
La saracinesca divelta alla Conad di Bolgare: in azione un commando di ladri con un furgone ariete

Colpo nella notte tra il 3 e 4 settembre al supermercato Conad di viale delle Rose a Bolgare. Intorno alle 3.30 un commando di ladri ha sfondato l’ingresso con un furgone bianco, riuscendo a entrare nei locali. Una volta dentro hanno sradicato la cassaforte, ancorata a terra, e sono fuggiti con il bottino.

Un commando di 4 persone

Il gruppo era composto da almeno quattro persone. Il furgone usato come ariete è stato rinvenuto poco dopo, abbandonato nelle campagne circostanti. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori.

Bolgare
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Furti, Rapine
