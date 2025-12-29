Bolgare, l’ultimo saluto ad Amana Volpi: «Una vita segnata dall’amore»

Una folla si è unita nel pomeriggio del 29 dicembre a Bolgare per il funerale di Amana Volpi, scomparsa a 52 anni il 26 dicembre dopo una battaglia contro un male incurabile. La comunità si è stretta attorno al marito Mirko, al figlio Pablo, ai genitori Elisabetta e Bruno e a tutti i familiari, per renderle omaggio.

In passato, Amana ha rivestito diversi ruoli nella comunità: è stata presidente della scuola materna, catechista e consigliere comunale di minoranza. In tantissimi hanno partecipato alla cerimonia funebre, l’ultimo saluto, per dirle grazie.

«Si è donata totalmente alla vita»

Nell’omelia, il parroco don Cristoforo Vescovi ha ricordato Amana con parole commosse: «La vita di Amana, breve, è stata segnata dalla parola amore, il vero amore è stato il senso della sua esistenza. Amana si è donata totalmente alla vita». Al termine della celebrazione sono stati letti ricordi e testimonianze cariche di affetto per manifestare la stima e l’amore che la comunità nutriva per lei. All’uscita dalla chiesa, prima dell’ultimo viaggio in paese verso il cimitero (dove è avvenuta la tumulazione), i bambini dell’asilo, guidati dalle insegnanti, hanno lanciato in cielo palloncini bianchi, per un ultimo, emozionante saluto.