Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 29 Dicembre 2025

Bolgare, l’ultimo saluto ad Amana Volpi: «Una vita segnata dall’amore»

IL FUNERALE. Il parroco l’ha ricordata con parole commosse: «Il vero amore è stato il senso della sua esistenza. Amana si è donata totalmente alla vita».

Monica Armeli
Monica Armeli
L’ultimo saluto ad Amana Volpi
L’ultimo saluto ad Amana Volpi

Bolgare

Una folla si è unita nel pomeriggio del 29 dicembre a Bolgare per il funerale di Amana Volpi, scomparsa a 52 anni il 26 dicembre dopo una battaglia contro un male incurabile. La comunità si è stretta attorno al marito Mirko, al figlio Pablo, ai genitori Elisabetta e Bruno e a tutti i familiari, per renderle omaggio.

I bambini dell’asilo, guidati dalle insegnanti, hanno lanciato in cielo palloncini bianchi, per un ultimo, emozionante saluto

In passato, Amana ha rivestito diversi ruoli nella comunità: è stata presidente della scuola materna, catechista e consigliere comunale di minoranza. In tantissimi hanno partecipato alla cerimonia funebre, l’ultimo saluto, per dirle grazie.

«Si è donata totalmente alla vita»

Nell’omelia, il parroco don Cristoforo Vescovi ha ricordato Amana con parole commosse: «La vita di Amana, breve, è stata segnata dalla parola amore, il vero amore è stato il senso della sua esistenza. Amana si è donata totalmente alla vita». Al termine della celebrazione sono stati letti ricordi e testimonianze cariche di affetto per manifestare la stima e l’amore che la comunità nutriva per lei. All’uscita dalla chiesa, prima dell’ultimo viaggio in paese verso il cimitero (dove è avvenuta la tumulazione), i bambini dell’asilo, guidati dalle insegnanti, hanno lanciato in cielo palloncini bianchi, per un ultimo, emozionante saluto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bolgare
Sociale
famiglia
Religioni, Fedi
Credo
Storie, Curiosità
Società
Funerali
Amana Volpi
don Cristoforo Vescovi