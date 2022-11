Bolletta da 2 milioni, il Comune di Romano in affanno

Romano non resterà al buio, ma il Comune potrebbe finire in rosso per colpa delle bollette dell’energia elettrica. È infatti di quasi 2 milioni di euro la spesa prevista per questo 2022 per pagare le bollette dell’energia elettrica a carico del municipio : i consumi degli uffici comunali e delle scuole, per citarne alcuni. Su questo importo incide notevolmente la spesa per la pubblica illuminazione di strade, edifici comunali e piazze. Una spesa, questa, raddoppiata rispetto all’anno precedente per arrivare all’importo di un milione trecentomila euro annui. Oltre centomila euro come media mensile. Somma che desta preoccupazioni all’assessore al bilancio Marco Seghezzi, che le ha evidenziate nell’ultima seduta del Consiglio comunale in occasione della discussione sulla variazione di bilancio, probabilmente l’ultima di questo 2022.