Bonus treni ad agosto: bocciate tre linee nella Bergamasca

Scatta il bonus ad agosto per gli abbonati di tre linee che interessano la provincia di Bergamo e che sono state bocciate per l’affidabilità del servizio ferroviario regionale nello scorso maggio. Tornano infatti nella classifica nera le linee Bergamo-Carnate-Milano, la Lecco-Bergamo-Brescia e la Treviglio-Cremona.

La Bergamo-Carnate-Milano si conferma così sempre di più la peggiore per la qualità del servizio tra le otto linee che toccano la nostra provincia. Per la Lecco-Bergamo-Brescia che collega le due città capitale della Cultura 2023 è un ritorno negativo al passato nonostante vengano utilizzati i nuovi treni Donizetti. Molto probabilmente il dato negativo è dovuto più alla tratta tra Lecco e Bergamo che non tra Brescia e Bergamo e forse una separazione dei risultati della due tratte potrebbe identificare meglio i correttivi.

Nella Bassa, bocciata anche la Treviglio-Cremona dove sono arrivati i treni Donizetti, ma non ancora sufficienti per gestire tutte le corse. I pendolari che hanno maturato il bonus potranno così acquistare il mensile di agosto con lo sconto del 30 per cento. Invece il servizio sulla linea Bergamo-Treviglio si conferma come il migliore in assoluto tra le otto linee di interesse bergamasco e il dato di maggio promuove bene anche la Milano-Brescia-Verona e la Bergamo-Pioltello-Milano pur essendo interessate da lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento.

Non fanno più notizia la promozione delle due linee S da Treviglio verso il Passante di Milano che giocano, soprattutto la S5 Treviglio-Varese una partita a parte. Nello scorso maggio sono state 10 su 41 le linee del servizio ferroviario regionale lombardo bocciate secondo i parametri del bonus. Di queste quasi un terzo toccano la nostra provincia, la peggiore della Lombardia insieme a quella di Pavia. Arriva agosto con il momento clou delle ferie. E arriva la riduzione dei treni regionali in circolazione nella Lombardia. Il periodo di riduzione dell’offerta è programmato dal 6 al 27 agosto.