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Cronaca / Pianura Lunedì 21 Settembre 2026
in aggiornamento

Brignano, incidente sul lavoro: grave 60enne. In ospedale con l’elisoccorso

INFORTUNIO. L’incidente intorno alle 9.30 di lunedì 21 settembre.

Lettura meno di un minuto.
Brignano, incidente sul lavoro: grave 60enne. In ospedale con l’elisoccorso
L’elisoccorso in volo per soccorrere un operaio ferito gravemente in una ditta di logistica di Brignano Gera d’Adda
(Foto di Cesni)

Brignano

Infortunio sul lavoro per un operaio di 60 anni al lavoro in un’azienda di logistica a Brignano Gera d’Adda.

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 9.30 di lunedì 21 settembre. In campo un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’uomo avrebbe subito lo schiacciamento di un arto.

Sul posto per i rilievi la polizia locale di Brignano e i tecnici dell’Ats di Bergamo.

Brignano, incidente sul lavoro: grave 60enne. In ospedale con l’elisoccorso
L’ambulanza arrivata a soccorrere un operaio ferito gravemente in una ditta di logistica di Brignano Gera d’Adda
(Foto di Cesni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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