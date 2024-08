Cade con il monopattino, ferita ragazza di 16 anni a Romano

Subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto è stata inviata un’ambulanza in codice rosso e un’auto medica. Fortunatamente, il personale sanitario ha preso atto che le lesioni riportate dalla sedicenne non erano così gravi. La ragazza è stata successivamente accompagnata in ospedale in codice giallo. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta una pattuglia di agenti della polizia locale di Romano.