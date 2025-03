Cade con la moto in azienda, a Dalmine grave operaio 43enne

Attimi di paura, nella serata di martedì 4 marzo, all’interno di una ditta di via Baschenis a Dalmine : erano circa le 20,30 quando un operaio di 43 anni è caduto dalla sua moto durante uno spostamento interno all’azienda di cui è dipendente. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori con un’automedica e un’ambulanza: a causa delle ferite riportate nella caduta, l’uomo è stato trasportato in codice rosso (con il massimo grado di gravità) all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo , dove è ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Treviglio sono intervenuti per i rilievi del caso. Stando alle prime ricostruzioni sembra che l’operaio – un 43enne italiano, dipendente della ditta di via Baschenis – sia caduto dalla moto per cause ancora in fase d’accertamento, durante uno spostamento in orario lavorativo all’interno dell’azienda.