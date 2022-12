Cade nella roggia in secca, ferito: 65enne salvato da un passante

Una scivolata lungo un dirupo di cinque metri terminata sul fondo di una roggia in secca, martedì 6 dicembre a Palosco sono costati il ricovero all’ospedale Papa Giovanni a un 65enne del paese. Poteva andare decisamente peggio se nel canale, che corre paralleleo al fiume Oglio, ci fosse stata acqua. Combinazione vuole che da qualche giorno il fossato sia in asciutta, come ha fatto sapere il sindaco Mario Mazza: «In effetti la roggia Sale è in secca perché sono in corso i lavori di realizzazione del ponte di collegamento tra Palosco e Pontoglio, in provincia di Brescia, lungo la sp 100. Non voglio pensare cosa poteva succedere se nella roggia ci fosse stata dell’acqua».