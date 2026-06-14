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Cronaca / Pianura Domenica 14 Giugno 2026

Caduta in moto nella notte, muore trentenne a Osio Sotto

ZINGONIA. Lo schianto in Corso Europa, all’altezza del Policlinico. Dalle prime informazioni, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sul rondò.

Lettura meno di un minuto.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Caduta in moto nella notte, muore trentenne a Osio Sotto
La rotatoria lungo Corso Europa all’altezza del Policlinico San Marco: qui è avvenuto l’incidente

osio sotto

Incidente mortale intorno alle 3 della notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe un trentenne residente a Bergamo.

Lo schianto è avvenuto in Corso Europa, a Zingonia. A quanto si apprende, il giovane stava viaggiando in direzione di Boltiere/Zingonia quando avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo sulla rotatoria all’altezza del Policlicino San Marco. Sul posto, oltre ai soccorsi, la Polizia Stradale. Per il trentenne purtroppo non c’è stato però nulla da fare.

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