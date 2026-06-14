Caduta in moto nella notte, muore trentenne a Osio Sotto

Incidente mortale intorno alle 3 della notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe un trentenne residente a Bergamo.

Lo schianto è avvenuto in Corso Europa, a Zingonia. A quanto si apprende, il giovane stava viaggiando in direzione di Boltiere/Zingonia quando avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo sulla rotatoria all’altezza del Policlicino San Marco. Sul posto, oltre ai soccorsi, la Polizia Stradale. Per il trentenne purtroppo non c’è stato però nulla da fare.