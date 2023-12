Calcio della pistola in testa, paura per due minorenni

Un episodio sul quale sono in corso ancora accertamenti nel massimo riserbo – essendo le vittime due ragazze minorenni –, ma che, dalle circostanze trapelate, sarebbe piuttosto grave: due ragazze minorenni hanno subito un tentativo di rapina e una è stata colpita in testa con il calcio di una pistola. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di sabato a Ghisalba, nei pressi di un locale pubblico. Sul caso indagano i carabinieri di Treviglio e Martinengo: la riservatezza è però pressoché assoluta proprio per tutela delle vittime, che sono per l’appunto due ragazzine minorenni.

La dinamica dei fatti

I carabinieri sono alla ricerca dei due aggressori, descritti dalle vittime come extracomunitari, probabilmente originarie del Marocco: i due avrebbero avvicinato le vittime con una scusa per poi tentare di rapinarle puntando loro contro una pistola, non si sa se giocattolo o meno. Quando le ragazzine si sono opposte, una delle due è stata colpita con il calcio dell’arma alla testa, riportando ferite per fortuna non gravi.

L’episodio è avvenuto nella periferia del paese della Bassa (omettiamo ulteriori dettagli sempre a tutela delle due ragazzine vittime) e i due autori hanno agito con la complicità del buio. Alla fine pare che i due malviventi si siano dileguati senza portare via nulla. Comprensibilmente sotto choc le due vittime, che hanno chiesto aiuto. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Treviglio: i militari dell’Arma hanno ascoltato il racconto delle due ragazzine e avviato le ricerche dei due rapinatori.