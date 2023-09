Caldo estremo, grandine e forti venti: luglio nero, scatta il bonus di Trenord

Il prossimo bonus di ottobre costerà parecchio alle casse di Trenord vista la platea degli aventi diritto e prevede lo sconto del 30% sull’acquisto del mensile del prossimo mese di ottobre per gli abbonati che ne hanno maturato il diritto. Tra cui i pendolari orobici abbonati delle linee Milano-Pioltello-Bergamo , Milano-Carnate-Bergamo , Lecco-Bergamo-Brescia e T reviglio-Cremona . Nella nota Trenord spiega che le temperature estremamente elevate del luglio scorso insieme ai temporali «hanno causato pesanti ripercussioni sul servizio ferroviario, principalmente per i guasti occorsi alle infrastrutture. Gli indici di affidabilità del servizio, che hanno determinato il riconoscimento del bonus sugli abbonamenti ferroviari di ottobre , risentono in larga parte degli effetti di quei fenomeni».

Le linee bergamasche

Sta di fatto che ancora una volta quest’anno è stato bocciato il servizio ferroviario regionale tra Milano e Bergamo su entrambe le direttrici via Carnate e via Pioltello, con la conferma negativa anche dalla linea Lecco-Bergamo-Brescia. La Milano-Carnate-Bergamo ha un coefficiente negativo che la colloca tra le tre peggiori in assoluto tra le 25 linee bocciate. Luglio è stato un mese con meno pendolari in circolazione, ma è un mese da dimenticare per quanto riguarda il trasporto regionale in Lombardia. E date le profonde modificazioni climatiche in atto, ci sarà da mettere in conto il ripetersi di altre situazioni simili. Nella nostra provincia sono state promosse la linea Milano-Brescia-Verona, le due linee S Treviglio-Passante di Milano e la Treviglio-Bergamo. Quest’ultima da alcuni mesi risulta essere la più positiva.