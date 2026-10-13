Cani antidroga alle scuole medie di Ghisalba: trovato hashish a un 13enne
I CONTROLLI. Sequestrata anche della sostanza detenuta in casa da un 19enne: entrambi sono stati segnalati alla prefettura.Lettura meno di un minuto.
Ghisalba
I carabinieri della Stazione di Martinengo, nella mattinata di martedì 13 ottobre hanno effettuato un controllo - con il supporto del Nucleo cinofili di Orio al Serio - al plesso della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo di Ghisalba.
Segnalati due giovani
I cani hanno segnalato come sospetto lo zaino di uno studente di 13 anni, al cui interno è stata trovata una modica quantità di hashish. Gli accertamenti hanno consentito di sequestrare un altro piccolo quantitativo della sostanza, detenuto in casa da un 19enne. Entrambi i giovani sono stati segnalati alla prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.
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