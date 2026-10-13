Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Martedì 13 Ottobre 2026

Cani antidroga alle scuole medie di Ghisalba: trovato hashish a un 13enne

I CONTROLLI. Sequestrata anche della sostanza detenuta in casa da un 19enne: entrambi sono stati segnalati alla prefettura.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Cani antidroga alle scuole medie di Ghisalba: trovato hashish a un 13enne
Intervento dei carabinieri a Ghisalba nella mattinata di martedì 13 ottobre

Ghisalba

I carabinieri della Stazione di Martinengo, nella mattinata di martedì 13 ottobre hanno effettuato un controllo - con il supporto del Nucleo cinofili di Orio al Serio - al plesso della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo di Ghisalba.

Segnalati due giovani

I cani hanno segnalato come sospetto lo zaino di uno studente di 13 anni, al cui interno è stata trovata una modica quantità di hashish. Gli accertamenti hanno consentito di sequestrare un altro piccolo quantitativo della sostanza, detenuto in casa da un 19enne. Entrambi i giovani sono stati segnalati alla prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ghisalba
Martinengo
Orio al Serio
Sociale
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità