Cani antidroga alle scuole medie di Ghisalba: trovato hashish a un 13enne

Segnalati due giovani

I cani hanno segnalato come sospetto lo zaino di uno studente di 13 anni, al cui interno è stata trovata una modica quantità di hashish. Gli accertamenti hanno consentito di sequestrare un altro piccolo quantitativo della sostanza, detenuto in casa da un 19enne. Entrambi i giovani sono stati segnalati alla prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.