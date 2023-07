Canonica, esplode un’autoclave dentro un capannone

Intorno alle 16, infatti, il macchinario all’interno del capannone di via Agosto è esploso. Si tratta di un’autoclave che l’azienda utilizza per un trattamento del legno: un macchinario che serve per colorare il legno. Improvvisamente un forte boato e la botte alta circa 20 metri è esplosa frontalmente con lo scoppio del tappo.

Nessun ferito

Un rumore fortissimo e un’esplosione che ha causato la distruzione di una parete in cemento del capannone. In frantumi anche le finestre, nell’area fortunatamente non c’era nessuno: gli operai avevano attivato l’autoclave che doveva lavorare per alcune ore in autonomia e fortunatamente nell’esplosione non sono stati danneggiati i contenitori di acido interni al macchinario.