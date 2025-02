Carabiniere fuori servizio blocca un ladro: arrestato 47enne

L’ha visto rubare una bicicletta in un condominio. Non ha quindi esitato a bloccarlo per poi chiamare rinforzi. È successo venerdì 7 febbraio ad Arcene. Un carabiniere fuori servizio, del paese e in forza al Nucleo operativo radiomobile di Chiari (Brescia), ha fermato in flagranza di reato un ladro di 47 anni di nazionalità romena con precedenti penali per furto. Il fatto è accaduto intorno alle 18,30, quando il militare stava passando nella via residenziale Silvio Pellico.