Caravaggio, 12 donne hanno chiesto aiuto per violenze nel 2025: al via un corso gratuito di autodifesa

La Città di Caravaggio scende in campo per il contrasto alla violenza di genere. E lo fa lanciando un innovativo progetto gratuito: un corso di autodifesa interdisciplinare rivolto a tutte le persone maggiorenni, senza distinzione di sesso e senza obbligo di residenza nel comune. A partire dall’11 novembre fino al 27 gennaio 2027 , al centro sportivo comunale, dalle 20.30 alle 22.30, si svolgeranno sei incontri con maestri di arti marziali ma anche con operatrici dei centri antiviolenza, psicologi, assistenti sociali, avvocati e forze dell’ordine per insegnare come difendersi dalle violenze, per conoscere i propri diritti, acquisire consapevolezza di come si può reagire e riconoscere segnali premonitori di situazioni potenzialmente pericolose. «L’iniziativa – afferma il sindaco Claudio Bolandrini – nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere è un fenomeno strutturale che richiede una risposta collettiva e una rete di solidarietà».

I dati

«La vera peculiarità del corso – spiega ancora Bolandrini – risiede nell’approccio multidisciplinare e integrato. Durante gli incontri l’insegnamento delle discipline di difesa come karate, aikido, krav maga, kick boxing e judo, sarà affiancato dal confronto con professionisti del settore: psicologi, operatori e volontari dei centri antiviolenza, assistenti sociali, avvocati e polizia locale saranno presenti per fornire gli strumenti concreti per riconoscere i segnali di allarme ,gestire i conflitti e decodificare i rapporti di forza e trasformare paura e rabbia in risorse per reagire in modo consapevole nelle situazioni di emergenza». Il corso di autodifesa si svilupperà su sei appuntamenti: l’11 e il 25 novembre, il 2 e il 16 dicembre, il 13 e il 27 gennaio 2027. L’iscrizione è obbligatoria e sarà possibile fino al raggiungimento del numero limite fissato per ogni serata che è di 60 persone. Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Caravaggio o accessibili direttamente scansionando il codice QR presente sulle locandine ufficiali dell’evento. «Il percorso – conclude il sindaco – mira ad affermare un principio fondamentale: nessuno deve affrontare la violenza da solo. La prevenzione non è un fatto puramente individuale, ma risiede nella capacità di fare rete, poiché la solidarietà comunitaria costituisce la più efficace e legittima forma di difesa».