Caravaggio capitale della Bmx regionale con la finale del Trofeo Lombardia

Caravaggio capitale della Bmx lombarda. Domenica 24 settembre al Bike Park è andata in scena la sesta e ultima tappa del Trofeo Lombardia Bmx Race 2023 che ha visto in gara atleti dalla categoria Giovanissimi fino ai Master. Oltre 200 piloti, provenienti da tutta la regione, in particolare dalle province di Lecco, Como, Varese, Pavia, si sono sfidati a suon di sterzate, salti, e magie da funamboli. L’ultima tappa del circuito è stata organizzata dalla Caravaggio Offroad – società impegnata anche nel sociale attraverso iniziative come il progetto «Una bici per tutti» presentato lo scorso fine aprile e finalizzato alla raccolta fondi per l’acquisto di biciclette handbike – che è una realtà sempre più legata al variegato e pirotecnico mondo della Bmx.