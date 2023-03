Caravaggio, maxi furto di occhiali nella notte: bottino da decine di migliaia di euro - Le foto

Furto in un negozio di ottica a Caravaggio nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 marzo: in pochi minuti tre uomini , con il volto coperto, hanno sfondato la vetrina con un’auto in retromarcia e poi hanno fatto incetta di centinaia di montature di occhiali. Un bottino di decine di migliaia di euro : i malviventi hanno riempito dei sacchi con le montature di occhiali e hanno portato via la cassa e un pc. Si sono poi dati alla fuga a bordo di una Panda rossa ritrovata nelle vicinanze. Il negozio, aperto da poco meno di un anno, si trova nella zona commerciale del paese, nell’area dell’ex studio Zeta.