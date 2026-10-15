Caravaggio, schianto tra un furgone e due auto: muore 62enne. Rivoltana chiusa

Tragico incidente a Caravaggio, sulla Rivoltana, all’altezza del cavalcavia sopra la linea ferroviaria Treviglio-Cremona. Giovedì 15 ottobre intorno alle 8.30 un uomo di 62 anni è morto nello schianto: stava guidando il suo furgone - un Fiat Fiorino - quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con due auto.

Il furgone ha urtato prima una Lancia Y guidata da un uomo di 64 anni, poi è carambolato contro una seconda Lancia Y, al volante della quale c’era una donna di 42 anni. I due automobilisti hanno riportato ferite lievi. Le condizioni del conducente del furgone, subito soccorso, sono apparse immediatamente molto gravi: il 62enne è deceduto poco dopo sul luogo dell’incidente.

I soccorsi sulla Rivoltana

(Foto di Cesni) Tre i mezzi coinvolti nello schianto

(Foto di Cesni) Due ambulanze sul luogo del mortale

(Foto di Cesni)

Strada chiusa