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Cronaca / Pianura Giovedì 15 Ottobre 2026

Caravaggio, schianto tra un furgone e due auto: muore 62enne. Rivoltana chiusa

L’INCIDENTE. I l 62enne ha perso il controllo del furgone, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con due auto. Feriti lievemente gli altri due conducenti.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Caravaggio, schianto tra un furgone e due auto: muore 62enne. Rivoltana chiusa
I soccorsi in azione a Caravaggio con la polizia stradale sul posto che ha chiuso la strada: tre i mezzi coinvolti nell’incidente mortale
(Foto di Cesni)

Caravaggio

Tragico incidente a Caravaggio, sulla Rivoltana, all’altezza del cavalcavia sopra la linea ferroviaria Treviglio-Cremona. Giovedì 15 ottobre intorno alle 8.30 un uomo di 62 anni è morto nello schianto: stava guidando il suo furgone - un Fiat Fiorino - quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con due auto.

Il furgone ha urtato prima una Lancia Y guidata da un uomo di 64 anni, poi è carambolato contro una seconda Lancia Y, al volante della quale c’era una donna di 42 anni. I due automobilisti hanno riportato ferite lievi. Le condizioni del conducente del furgone, subito soccorso, sono apparse immediatamente molto gravi: il 62enne è deceduto poco dopo sul luogo dell’incidente.

Caravaggio, schianto tra un furgone e due auto: muore 62enne. Rivoltana chiusa
I soccorsi sulla Rivoltana
(Foto di Cesni)
Caravaggio, schianto tra un furgone e due auto: muore 62enne. Rivoltana chiusa
Tre i mezzi coinvolti nello schianto
(Foto di Cesni)
Caravaggio, schianto tra un furgone e due auto: muore 62enne. Rivoltana chiusa
Due ambulanze sul luogo del mortale
(Foto di Cesni)

Strada chiusa

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco di Treviglio e alla Polizia stradale di Treviglio, che ha chiuso la strada per consentire i soccorsi e i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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