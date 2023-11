Carico si sgancia e lo colpisce, ferito un operaio di Dalmine

Un operaio cinquantenne di Dalmine, specializzato nella posa di infissi per una ditta bergamasca, è rimasto ferito lunedì mattina, 13 novembre, in un infortunio sul lavoro avvenuto nel comune milanese di Pessano con Bornago, nella Martesana. Attorno alle 9,30 l’operaio è stato colpito da un carico pendente che si sarebbe improvvisamente sganciato dall’alto. L’infortunio in un cantiere di via Carlo Porta dove è in corso la costruzione di alcune palazzine residenziali. Immediato l’allarme: sul posto sono giunti i mezzi del 118 – l’automedica e l’ambulanza –, i tecnici di Ats Milano (l’ente cui sono affidati i rilievi in caso di infortuni lavorativi), la polizia locale del comando «Centro Martesana» e i vigili del fuoco di Gorgonzola. L’operaio cinquantenne era nel cantiere per un’azienda esterna, appunto bergamasca, e si stava occupando delle pose degli infissi: un carico pesante si sarebbe all’improvviso sganciato dal proprio supporto e, cadendo al suolo, avrebbe colpito il bergamasco.